Uzmanlar uyardı: Kurban kesimi profesyonel kişilerce yapılmalı

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, kurban kesiminde yaşanan yaralanmaların önüne geçilmesi için halkı uyardı. Prof. Dr. Çakır, “Bayramın ilk günü acil servisler acemi kasaplarla doluyor” diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

"16 BİN KİŞİ YARALANDI, BAZILARI HAYATINI KAYBETTİ"

Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Kurban Bayramı süresince ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı. Çakır, "Profesyonel olmayanların kurban kesme işine girmesiyle ciddi yaralanmalar oluyor. Sağlık Bakanlığının geçen seneki verilerine göre ülke genelinde 16 bin kişi yaralandı. Bu ciddi bir rakam. Bunların bir kısmı öldürücü yaralanmalar çünkü çok keskin bıçak kullanılıyor ve bu bıçaklar elden kaçınca kalp gibi hayati organlara veya atar damarlara denk geliyor." dedi.

“KURBAN KESİMİNİ EHLİNE BIRAKIN”

Tehlikelerin önlenmesi için kurban kesiminin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çakır, "Kurban yaralanmalarını hafife almamalıyız. Her işte olduğu gibi kurban kesme işini profesyonellerin yapması lazım. Hem kendimize hem ailemize bayramı zehir etmek doğru davranış değil, bayramı bayram gibi yaşayabilmek için işi ehline, profesyoneline bırakacağız." dedi.

ACİL DURUMDA NE YAPILMALI?

Çakır, kesici alet yaralanmalarında yapılması gereken ilk müdahaleleri şöyle sıraladı:

"Kurban yaralanmaları kirlidir o yüzden temiz bezle yaranın üzerine kuvvetli şekilde bastırılarak hızlıca acile gelmekte fayda var. Keskin cisimlerle meydana geldiği için bu yaralanmalar hastane şartlarında temizlenerek dikilmesi önemli. Arter kanamasını durdurmak zor olabilir turnike gerekebilir ama herkesin uygulayacağı yöntem kuvvetlice mümkün olan en temiz şeyle yaranın üzerine bastırmak. Kırıklarda da bölge hareket ettirilmeden sert cisimle desteklenerek hastaneye getirilmeli." dedi.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ise son yıllarda artan "acemi kasap" sayısına dikkat çekti. Ejder, "Kurban uzman kasaba kestirilmeli, bayram geldiğinde acemi kasaplar ortaya çıkıyor, kazalar oluyor. El kesilmesi normaldir ama burada en önemli olay, etin parçalanması, bunu da acemi kasap beceremez." dedi.

Ejder, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi mobil mezbaha yapmış tercihimiz oralardır, dışarıda kesenlere itibar edilmesin. Masadı beline takan 'kasabım' diyor. Kasap da elini keser ama acemi kasap ya ayağını ya kolunu keser. Medyada görüyoruz, ayağına baltayla, bıçakla vurmuş bunlar hep acemi kasap."