Uzmanlar uyardı, "Tüketmeyin!" Skandal çay ürünü ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2025 tarihli denetim sonuçlarına göre, İstanbul Küçükçekmece merkezli KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ve piyasaya "Şirin Çay" markasıyla sunulan siyah çayın bir partisinde, yasaklı boya maddesi tespit edildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda, ürünün 003 parti numaralı örneğinde çayda bulunması kesinlikle yasak olan bir katkı maddesi saptandı. Bakanlık, bu durumu "ciddi bir gıda güvenliği ihlali" olarak duyurdu.

“DOĞAL GÖRÜNÜM” GEREKÇESİYLE HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI

Uzmanlar, çayın doğal rengine ve görünümüne yapay katkılarla müdahale edilmesinin sadece ürün kalitesini değil, tüketicilerin sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Yasaklı boya maddesinin uzun süreli tüketiminde karaciğer ve böbrek gibi organlarda hasara, hatta bazı durumlarda kanserojen etkilere neden olabileceği ifade edildi. Gıda güvenliği uzmanları, bu tür katkıların gıda ürünlerinde yer almaması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, özellikle 003 parti numaralı “Şirin Çay” ürününün kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicilerin çayı imha etmeleri veya en yakın ilgili kuruma teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.