Uzmanlar uyardı, "Tüketmeyin!" Skandal çay ürünü ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son denetim raporuna göre, İstanbul Küçükçekmece'de üretilen "Şirin Çay" markalı siyah çayın 003 parti numaralı ürününde insan sağlığına zararlı boya maddesi tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uzmanlar uyardı, "Tüketmeyin!" Skandal çay ürünü ifşa oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2025 tarihli denetim sonuçlarına göre, İstanbul Küçükçekmece merkezli KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ve piyasaya "Şirin Çay" markasıyla sunulan siyah çayın bir partisinde, yasaklı boya maddesi tespit edildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda, ürünün 003 parti numaralı örneğinde çayda bulunması kesinlikle yasak olan bir katkı maddesi saptandı. Bakanlık, bu durumu "ciddi bir gıda güvenliği ihlali" olarak duyurdu.

“DOĞAL GÖRÜNÜM” GEREKÇESİYLE HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI

Uzmanlar, çayın doğal rengine ve görünümüne yapay katkılarla müdahale edilmesinin sadece ürün kalitesini değil, tüketicilerin sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Yasaklı boya maddesinin uzun süreli tüketiminde karaciğer ve böbrek gibi organlarda hasara, hatta bazı durumlarda kanserojen etkilere neden olabileceği ifade edildi. Gıda güvenliği uzmanları, bu tür katkıların gıda ürünlerinde yer almaması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, özellikle 003 parti numaralı “Şirin Çay” ürününün kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicilerin çayı imha etmeleri veya en yakın ilgili kuruma teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında bir orman işçisi daha yaşamını yitirdiİzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında bir orman işçisi daha yaşamını yitirdiGündem
“0 TL'ye dene” kampanyası pahalıya patladı: Google’a 863 bin TL ceza“0 TL'ye dene” kampanyası pahalıya patladı: Google’a 863 bin TL cezaGündem
Günün Manşetleri
ANKARA'DA GERİ SAYIM YAPILIYOR
NETANYAHU VE GENELKURMAY BAŞKANI KAVGA ETTİ!
YANGINDA BİR ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı
Tunç Soyer dahil 35 kişi tutuklandı
KİEV’İN TÜRKİYE’DEKİ AJANLIK FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
ANTALYA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINDI
İŞTE KALEM KALEM DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI SEKTÖRLER
SGK'da rüşvet operasyonu
Çok Okunanlar
Mevduat faizi yükseldi: Banka banka 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi Mevduat faizi yükseldi: Banka banka 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Gençler için büyük kampanya başladı! Gençler için büyük kampanya başladı!
Teksas’ta kabus gecesi! Teksas’ta kabus gecesi!