Uzmanlar Uyarıyor! Anız Yakılmasının Büyük Tehlikesi

Anız yakılması toprak ekosistemini bozuyor, çevresindeki ormanlar için risk oluşturuyor. Uzmanlar, anız yakılmasının doğaya ve çevreye büyük zararı olduğunu belirterek uyarıyor. İşte ayrıntılar…

Uzmanlar Uyarıyor! Anız Yakılmasının Büyük Tehlikesi
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Yangının çıktığı alandaki tüm yaşam ölüyor. Anız yakılması toprak ekosistemini bozuyor. Anız yakılması doğaya ve çevreye büyük zarar veriyor. Uzmanlar uyarıyor. Anız yangınları sadece o tarlayı değil, çevresindeki hasat edilmemiş tarlalar ve özellikle ormanlar için tehdit oluşturuyor. Büyük kayıplara neden olabiliyor. Türkiye'de ormanlık alana yakın yerlerde anız yakılması yasak. Ancak uyulmadığı durumlar görülebiliyor. Uzmanlar, "duyarlı olalım, anız yakmayalım" çağrısı yapıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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