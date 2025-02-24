Uzmanlar uyarıyor: Daha büyük deprem riski devam ediyor!
Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında devam eden sismik hareketlilik hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Lekkas, bu sürecin haftalar, hatta aylar boyunca devam edebileceğini ve daha büyük bir depremin yaşanma riskinin sürdüğünü vurguladı.
Atina’da basın mensuplarına konuşan Lekkas, bölgede meydana gelen sismik hareketliliğin kolay kolay sonlanmayacağını belirterek şunları söyledi:
"Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz."
SANTORİNİ’DE KAÇAK YAPILAŞMA TEHLİKESİ
Lekkas, Santorini Adası’nda son 30 yılda kontrolsüz bir büyüme yaşandığını ve kaçak yapılaşmanın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Ada’nın doğal yapısının, insan müdahalesi nedeniyle felaketlere yol açabilecek bir hale geldiğini ifade eden Lekkas, şu uyarılarda bulundu:
"Santorini, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu.
Ancak günümüzde insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine neden oluyor."
Uzmanlar, sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede yapılaşmanın sıkı denetim altına alınması gerektiğini vurgularken, daha büyük bir depremin yıkıcı etkiler doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.