Afrin'e harekatının önemi tartışılıyor. Harekât ile Suriye ile ilk resmi temasın kurulduğunu belirten uzmanlar, diplomatik heyetlerin de bir an önce temaslara başlaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar göre harekât, ABD'nin ve terör örgütü PKK/PYD'nin Kürdistan hayaline büyük darbe vurdu.

Afrin'e yönelik kara harekâtı tartışılıyor. Harekât ile Suriye savaşının ardından Ankara ile Şam arasında ilk resmi temasın sağlandığına dikkat çekiliyor.



Emekli büyükelçiler de operasyonun ardından Suriye ile diplomatik temasların başlamasının önemine değindi.



Uluslararası ilişkiler konusunda uzman olan isimler ise harekâtın Kürdistan hayaline büyük darbe vurduğuna dikkat çekiyor.



Suriye'de yaşanan gelişmeleri mercek altına alan uzmanlar, bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri de sıraladı.



ulusal.com.tr