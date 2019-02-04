5 Şubat'ta Amerika'da önemli bir toplantı var Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Washington'da olacak. Amerikalı yetkililerle yapılacak toplantılarda FETÖ, PKK/PYD ve Suriye konuları masaya yatırılacak. Öncelikli gündem ise güvenli bölge olacak. Diplomasi trafiğini ve temaslar öncesi uzmanların uyarılarını haberimizde izliyoruz.

Ankara ile Washington arasında 5 Şubat Salı günü önemli bir görüşme olacak.



Görüşme için Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir grup heyet Amerika'ya gidecek. Daha önce iki ülke arasında Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığı, Suriye sahası ve FETÖ konusuna ilişkin 3 ayrı çalışma grubu kurulmuştu. Türk heyetin 5 Şubat tarihli ziyareti de bu çalışma grupları kapsamında yapılacak. Amerikalı heyete ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale başkanlık edecek.



Toplantılarda "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge nasıl oluşturulacak?" sorusuna yanıt aranacak. Temaslar öncesi ise güvenli bölge konusunda 3 farklı iddia ortaya atıldı. Bunlarda biri Rojava yani Barzani Peşmergelerinin kullanılması iddiası oldu.



Bir diğer senaryoya göre ise bölgeye Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerin içinde olduğu Arap unsurlar veya koalisyon güçlerinin yerleştirilmesi gündemde.



Ankara'nın sözü edilen 3 farklı kuvvetle de birlikte hareket etmemesi gerektiğini savunan uzmanlar, Ankara Şam işbirliğini işaret etti.



Washington'daki çalışma grupları toplantısında Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, Patriot füzelerinin satışı ve FETÖ'cülerin iadesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.





ulusal.com.tr