AKP'nin zorunlu askerlik sisteminin değiştirilmesine ilişkin üzerinde çalıştığı düzenlemenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. 3 ay zorunlu, 6 ay da gönüllü askerlik hizmeti getirileceği öne sürüldü. 6 aylık için askere gidene asgari ücret ödemesi, gitmeyenden ise asgari ücret tahsili yapılacağı belirtildi. Uzmanlara göre ise bu düzenlemeyle bedelli askerlik kalıcı hale getirilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği zorunlu askerlik için yeni düzenlemenin bazı ayrıntıları ortaya çıktı.3 ay zorunlu askerlik uygulamasının ardından 6 ay da gönüllü hizmet süresi getirileceği iddia edildi.Gönüllülük esasına dayalı olan 6 ay için askere gidecek kişiye asgari ücret ödemesi, askere gitmeyecek kişiden ise asgari ücret tahsisi yapılacak. Uzmanlara göre ise bu uygulama bedelliyi kalıcı hale getirmektir.Emekli Astsubay Oktay Yıldırım, temel askerlik eğitimi alan bir askerin geriye kalan hizmet sürecinde TSK içerisinde uzmanlık alanına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yığılmaları da önleyeceğini savundu.Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı olan Yıldırım, vatan savaşı verildiği koşullarda asker sayısının azaltıldığına dikkat çekti, bunun da bir risk olduğunu vurguladı.Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da öngörülen 3 artı 6 toplam 9 aylık askerlik süresinin yetersiz olacağı görüşünde.