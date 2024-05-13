Uzmanlardan "Kamuda tasarruf paketi" yorumu: "Biz bu filmi defalarca izledik"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" beraberinde soru işretlerini de getirdi. Açıklanan pakete uzmanların yorumu şu şekilde oldu:

"TAM BİR MASAL"

Ekonomist Doç. Dr. Bakir Demirel sosyal medya hesabından: "Kamuda tasarruf adı altında küresel finansın dedikleri yapılıyor, küresel ve yerel sermayeye kaynak aktarım mekanizmaları oluşturuluyor. Oysa enflasyonla mücadelenin dinamiği bu değil. Ücretlerin ve Kamu Açıklarının enflasyona neden olduğu tam bir MASAL. Tam aksine enerji başta olmak üzere kamusal mallar ve doğal tekeller kamulaştırılmalı, kamu, tam istihdam hedeflemesi ile yatırım ve istihdam yaratmalıdır.

"MEMLEKETİN VERİMLİLİĞİ ARTTIRILMALIDIR"

Bu yatırımlar üretimi dönüştürücü biçimde olmalıdır. Memleketin üretken kapasitesi ve verimliliği artırılmalıdır. Aşırı Kâr vergilendirilmeli, regülasyon ile rekabet desteklenmelidir. Kamunun regülasyonu yönetecek ve destekleyecek kurumları oluşturulmalı, var olanların işlevleri artırılmalıdır. Vergi reformu yapılmalı ve özellikle rant ve finansal kazançlar vergilendirilmelidir. Emeklinin ve emekçilerin eriyen gelirleri geriye dönük olarak telafi edilmelidir.

Kamuda tasarruf adı altında nelerden tasarruf ediliyor;

-kamunun üretim yapısını dönüştürücü istihdam yaratıcı yeni yatırımlar yapmasından

-kamusal malların ve doğal tekellerin kamulaştırılmasından

-eğitime ve sağlığa daha fazla kaynak aktarmasından böylece halkın daha iyi sağlık ve eğitim hizmeti almasından

-emekli ve emeklilerin gelir kayıplarının telafisinden, yoksulluğun azaltılmasından

-üniversite kaynaklarından ve istihdamın

Nelerden tasarruf edilmiyor; Kamuya döviz borcu yükleyen koşullu yükümlülüklerden..."

"BİZ BU FİLMİ DEFALARCA İZLEDİK"

Aydınlık Gazetesi Yazarı Serhat Latifoğlu da açıklanan paketin algı yönetimi olduğunu söyleyerek: "Şimşek’in kamuda tasarruf önlemi bir algı yönetimidir. IMFci politikaların asıl amacı; devleti küçültmek maaşları kırpmak altyapı yatırımlarını durdurmak eğitim, sağlık, savunma, sosyal harcamaları kırpmayı amaçlar. Biz bu filmi 1980’lerden sonra defalarca izledik. " dedi.