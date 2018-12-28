Birleşik Arap Emirlikleri, uzun zamandır kapalı durumda olan Şam Büyükelçiliği’ni yeniden faaliyete geçirdi. Alınan karar, Suriye'nin diplomatik zaferi olarak yorumlandı. Dış Politika Uzmanı Dr. Onur İşçi, Türkiye’nin de en kısa zamanda Şam yönetimiyle çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Suudi Cephesi pes etti, Şam’a yeniden diplomatlarını gönderdi.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri normalleştirme kararı veren Birleşik Arap Emirlikleri, ilk adım olarak Şam Büyükelçiliği’ni yeniden hizmete açtı.



B.A.E. Maslahatgüzarı’nın göreve başladığı elçiliğe en kısa zamanda Büyükelçi’nin de atanacağı öğrenildi.



Esad’ın diplomatik zaferi olarak yorumlanan bu adım, Şam'ın zaferinin tescillenmesi olarak değerlendiriliyor.



2011 yılında Suriye ile resmi temaslarını kesen Abu Dabi yönetimi, Suriye hükümetini gayri meşru olarak nitelendirmişti.



2011 yılından beri Esad’a karşı hareket eden Arap Dünyası’nın Esad’la yeniden işbirliğine yönelmesinin ardından gözler Türkiye’ye çevrildi.



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur İşçi, Türkiye’nin Esad konusunda inadı bırakması gerektiğini söyledi.



ABD’nin bölgeden çekilmesinin önemine değinen İşçi, bu sürecin ilişkilerin düzelmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.



Öte yandan Suriye'nin Arap Ligine davet edilmesi de tartışılıyor. Uzmanlara göre Suriye'nin Suudi Arabistan'ın liderliğini yaptığı Arap Ligine davet edilmesi, Ankara ve Tahranı bölgesel denklemden çıkarma hedefi taşıyor.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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