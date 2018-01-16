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Uzun menzilli savunma sistemi için imzalar atıldı

ASELSAN'a milli uzun menzilli savunma sistemi projesinde 2 milyar lirayı aşan pay düştü.

Uzun menzilli savunma sistemi için imzalar atıldı

ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın bugün sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payının 869 milyon 13 bin 861 TL ve 279 milyon 257 bin 600 euro olduğu, teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

Etiketler; #ASELSAN #roketsan #TÜBİTAK SAGE #Savunma Sanayii Müsteşarlığı
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