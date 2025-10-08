Vali Gül duyurdu: Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih’teki Valilik binasında düzenlenen emniyet değerlendirme toplantısında, 2025 yılının ilk 9 ayına ait suç ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Gül, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarının sonuç verdiğini vurguladı: “Asayişte, bu yılın 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldı. Aydınlatma oranı yüzde 99,4’e yükseldi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 23,5 azalma var. Bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda.”

ORGANİZE SUÇ ÇETELERİNE BÜYÜK DARBE

Vali Gül, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda dikkat çeken rakamlar paylaştı. “Yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 1341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.” ifadelerini kullandı.

Bu operasyonlar sayesinde kurşunlama olaylarının yüzde 46 azaldığını açıklayan Gül, “Şehir eşkıyalarına karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecek.” dedi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların büyük kısmında bu silahlar kullanılıyor. Bu silahları taşıyanlar, bulunduranlar, ticaretini yapanlar şunu çok iyi bilsin: Bu bir suçtur ve cezası vardır.”

KAÇAKÇILIKTA 2 MİLYAR LİRALIK KAYIP ENGELLENDİ

Kaçakçılıkla mücadele konusunda da kapsamlı denetimler yapıldığını belirten Gül, bu yılın 9 ayında sahte ve kaçak alkol miktarının iki katına çıktığını, çeşitli ürünlerde ele geçirilen kaçak mallarla 2 milyar liraya yakın vergi kaybının önlendiğini açıkladı. “Kaçakçılıktan elde edilen gelirlerle terör ve organize suç örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçildi. Vatandaşlarımızdan sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını ve bu tür faaliyetleri ihbar etmelerini rica ediyoruz.” dedi.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeledeki son duruma da değinen Vali Gül, rakamları şu şekilde açıkladı: “Bu yılın 9 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına çıktı. Kenevir miktarı ise 3 katını aşarak 25 bin 667 köke ulaştı.”

Gül, özellikle okulların çevresinde denetimlerin artırıldığını belirterek, “Uyuşturucuyla sadece polis tedbirleriyle değil, toplumsal bilinçle mücadele edebiliriz.” dedi.

Sanal dünyadaki suçlara da dikkat çeken Vali Gül, terör propagandası, yasa dışı bahis, çevrim içi dolandırıcılık ve çocuk istismarı gibi siber suçlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı: “Şifrelerinizi paylaşmayın, tanımadığınız bağlantılara tıklamayın. Para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin. Şüphelendiğiniz her durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin.”

TRAFİKTE ÖLÜMLER AZALDI

Vali Gül, trafik kazalarına ilişkin de sevindirici veriler paylaştı. “Aldığımız tedbirler sayesinde bu yılın 9 ayında ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı. Yaya can kaybı yüzde 17, motosiklet kazalarında ise can kaybı yüzde 18 düştü.”

Yaz aylarında rekor sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin arttığını hatırlatan Gül, İstanbul’da yıl içinde 85 orman yangını çıktığını, 218 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Vali Gül, “Yanan her alanı yeniden ağaçlandıracağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde zarar gören bölgeleri yeniden yeşerteceğiz.” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Nail Anlar, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de katıldı.

Vali Gül, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İstanbul’un huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her alanda, her türlü şer odağına karşı mücadelemiz sürecek.”