Vali Gül son durumu açıkladı: 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz" dedi.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine gelen Vali Gül, burada yetkililerden bilgi aldı. Gül, bölgede bekleyişini sürdüren gemideki mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla da bir araya geldi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bugün üzücü bir olaya şahitlik edildiğini belirterek aynı ifadeleri tekrarladı: "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz."

ARAMALARA 18 YÜZER UNSUR VE 5 HELİKOPTER KATILDI

Olayın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların gerek karada gerekse denizde çalışmalara başladığını kaydeden Gül, arama çalışmalarına katılan unsurları şöyle sıraladı: "Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemimiz var."

Bölgedeki deniz derinliğinin çok fazla olduğunu belirten Gül, arama çalışmalarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin tüm imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde gemi ve mürettebatla ilgili bilgiler alınacak."

"SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ SÜRECİ TAKİP EDİYOR"

Kaymakamlığın koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına bilgi veren bir yapı oluşturulduğunu dile getiren Gül, adli sürece ilişkin de bilgi vererek şöyle devam etti: "Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda haber alırız."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Vali Gül, kusurun kimde olduğunun ilerleyen süreçte netleşeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Ortada bir kaza var. Kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa, ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Deliller elde. Elektronik kayıtlar var. Savcılık hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bizlere hem de bakanlara talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Biz ailelerle birlikte olacağız."