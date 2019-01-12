Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in, görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında öldüğü belirtildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasındaölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yapan İmamgiller, görevliler tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.



Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen İmamgiller'in cesedi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü morguna getirildi.



Kalp krizi geçirdiği düşünülen İmamgiller'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.



Ahmet Turgay İmamgiller



Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan İmamgiller, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan İmamgiller, 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak göreve başladı.



Trabzon'un Şalpazarı, Tunceli'nin Ovacık, Malatya'nın Arapgir ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinde kaymakam, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis'te vali yardımcısı olarak görev yapan İmamgiller, 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı.



Evli ve iki çocuk babası olan İmamgiller, bir süredir Suriye'nin Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yapıyordu.

