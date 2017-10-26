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Vali yardımcısı ve bazı kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.

Vali yardımcısı ve bazı kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyaman #samsat #fetö #ağın #Elazığ
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