Valilik açıkladı: Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Tutuklanan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Valiliği, başkan vekili seçimi için meclisin toplanacağı tarihi duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik açıkladı: Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Valiliği, tutuklanan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarihi açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, Beyoğlu Belediye Meclisi’nin 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00’te başkan vekilini seçmek üzere toplanacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, Güney’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Hakkında Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sayılı kararıyla tutuklanmıştır."

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA KARARI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Güney’in görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamı’nın 19.08.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır."

MECLİS 22 AĞUSTOS’TA TOPLANACAK

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Beyoğlu Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek üzere toplanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Vekili’ni seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00’te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Pegasus’tan büyük kampanya: 5 euro’ya uçak bileti satışa çıktı! İşte detaylar ve geçerli seferlerPegasus’tan büyük kampanya: 5 euro’ya uçak bileti satışa çıktı! İşte detaylar ve geçerli seferlerGezi
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı: “Savunma sanayinde daha fazla gelişim için hazırız”Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı: “Savunma sanayinde daha fazla gelişim için hazırız”Gündem
beyoğlu belediyesi
Günün Manşetleri
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
5g, elektrikli araçlar, demir yolu… Türkiye çağ atlıyor!
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
Çok Okunanlar
Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı
1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 milyon TL’niz varsa dikkat!
Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu