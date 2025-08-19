Valilik açıkladı: Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, tutuklanan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi için tarihi açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, Beyoğlu Belediye Meclisi’nin 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00’te başkan vekilini seçmek üzere toplanacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, Güney’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Hakkında Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sayılı kararıyla tutuklanmıştır."

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA KARARI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Güney’in görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamı’nın 19.08.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır."

MECLİS 22 AĞUSTOS’TA TOPLANACAK

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Beyoğlu Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek üzere toplanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Vekili’ni seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00’te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."