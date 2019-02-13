Bitlis Valiliği tarafından 2019 ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayene ve damga duyurusu yapıldı. Duyuruda, “Eczane ve Kuyumcu esnaflarımızda kullanılan hassas tartı aletleri, marketlerde kullanılan barkot verebilen elektronik terazi ile başka elektronik cihazlarla birlikte çalışma özelliğine sahip teraziler, tartım işlerinde kullanılan vasıta baskülleri, akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıt ve LPG sayaçları ve ticari taksilerde kullanılan taksimetrelerin 2 yılda bir yapılan periyodik muayeneleri için 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.” denildi. Ayrıca, “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin (c) bendi gereğince; Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2.600.00- TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.” bilgisi paylaşıldı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:



“Ölçü ve



Buna göre;



Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:



2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, Akaryakıt ve LPG sayaçları, 2000 kg üzeri tartı aletleri, kantarlar



Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:



Tartım Kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlar ile bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan 3. Sınıf ve 4. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri;



-Masa Terazisi

-Asma Teraziler

-Tek Kollu Kantarlar

-İbreli Teraziler



Yetkili Muayene Servisine Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:



Otomatik Tartı Aletleri, Tartı Kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlar ile bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip 3. Ve 4. Sınıf otomatik olmayanelektronik tartı aletleri 1.ve 2. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve Ticari taksilerde kullanılan taksimetreler.



3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin (c) bendi gereğince; Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2.600.00- TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir."



ulusal.com.tr “Ölçü ve ölçü aletleri nin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. Maddesinin (b) fıkrası gereğince Ölçü ve Ölçü Aletleri periyodik muayeneye tabi tutulmaktadır. Eczane ve Kuyumcu esnaflarımızda kullanılan hassas tartı aletleri, marketlerde kullanılan barkot verebilen elektronik terazi ile başka elektronik cihazlarla birlikte çalışma özelliğine sahip teraziler, tartım işlerinde kullanılan vasıta baskülleri, akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıt ve LPG sayaçları ve ticari taksilerde kullanılan taksimetrelerin 2 yılda bir yapılan periyodik muayeneleri için 28 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.Buna göre;Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, Akaryakıt ve LPG sayaçları, 2000 kg üzeri tartı aletleri, kantarlarBelediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:Tartım Kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlar ile bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan 3. Sınıf ve 4. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri;-Masa Terazisi-Asma Teraziler-Tek Kollu Kantarlar-İbreli TerazilerYetkili Muayene Servisine Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:Otomatik Tartı Aletleri, Tartı Kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlar ile bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip 3. Ve 4. Sınıf otomatik olmayanelektronik tartı aletleri 1.ve 2. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve Ticari taksilerde kullanılan taksimetreler.3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin (c) bendi gereğince; Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2.600.00- TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir."