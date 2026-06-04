Valilik duyurdu! Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi tedbirleri açıklandı

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıyla, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kararı doğrultusunda alınacak tedbirler netleşti.

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel için 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izin uygulanacak. Kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi ve zorunlu hizmetlerin aksamaması amacıyla asgari düzeyde personel bulundurulması şartı getirildi.

İZİNSİZ SAYILACAK MESLEKLER VE KURUMLAR BELLİ OLDU

Zirvede doğrudan görev üstlenenler ile sürecin işleyişini etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar bu idari izin kararının dışında tutuldu. Hizmet birimlerinde görev yapan personelin idari izin durumunun Ankara Valiliği tarafından belirleneceği aktarıldı. Bütün detayların açıklandığı resmi yazıda kurumlara şu talimatlar verildi:

"İlimiz genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin planlanmaması; Zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, Zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemlerin alınması istenilmektedir. Bu kapsamda; sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacaktır"

NELER YASAKLANDI?

Valilik kararıyla, 6 Temmuz Pazartesi saat 06.00 itibarıyla başlayıp 12 Temmuz Pazar saat 24.00'te sona erecek şekilde, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi tüm kamuya açık etkinlikler iptal edildi. Zirve süresince uygulamada bir aksaklık yaşanmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli destek ve kolaylığı eksiksiz sağlaması talep edildi.

Güvenlik birimlerinin belirleyeceği geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde, toplantılara ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi çevresinde sıkı tedbirler uygulanacak. Bu alanlarda güvenliği tehlikeye atacak, trafik akışını bozacak veya kalabalık hareketliliğine yol açacak hiçbir özel, resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine müsaade edilmeyecek.

Belirlenen bu hassas bölgelerin dışında kalan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlar ise yasak kapsamı dışında bırakıldı. Ancak söz konusu hassas bölgeler içerisinde yapılması planlanan düğün ve benzeri etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili ilçe kaymakamlıklarından özel izin alınması zorunlu kılındı.