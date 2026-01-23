Valilik duyurdu: İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor

İstanbul Valiliği himayesinde; İstanbul Çocukları Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle "Gönülden Bir Öğün" projesi başlatıldı.

Şişli'de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurulan proje, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına eğitim yılı boyunca beslenme desteği sağlamayı amaçlıyor. İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, öğrencilerin başta öğle yemeği olmak üzere temel beslenme ihtiyaçları okul ortamında karşılanacak.

SADECE KANTİNLERDE GEÇERLİ OLACAK

Projenin detaylarını paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, hedefin 100 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu açıkladı. Sistemin işleyişine dair net bilgiler veren Gül, "100 bin çocuğumuza sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza bir kart verilecek. Öğrencilerimizin hesaplarına aylık 2 bin lira yatırılacak. Bu destek yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabilecek" dedi.

İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseri ve proje tanıtım videosunun gösterimiyle başlayan programda konuşan Vali Gül, devletin sağladığı sosyal desteklerin büyüklüğüne dikkat çekti. Bakanlık ödeneklerine ek olarak yerel kaynaklarla da sürece katkı sunduklarını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul'da dezavantajlı kişilere toplam 22 milyar liralık sosyal destek sağladı. Bu rakamı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bugün sizleri bir araya getirerek ortak bir proje için birlikte yol almayı hedefliyoruz. Elbette içinizden bazıları, 'Biz bu çalışmayı yapıyoruz ama devlet ne yapıyor, bakanlık ne yapıyor, valilik ne yapıyor?' diye düşünebilir. İşte tam da bu noktada, hakkı teslim etmek adına ifade ediyorum ki, sadece bir bakanlığımızın sosyal hizmetler kapsamında İstanbul'da ayırdığı ödenek 22 milyar lirayı buluyor. Bizler de yerel ölçekte, yaklaşık 1 ila 1,5 milyar liralık bir kaynak oluşturarak bu güçlü desteklere katkı sunmayı amaçlıyoruz. Toplumun meselelerini kendi meselemiz olarak görüyor ve bu anlayışla projeler geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmaların temel amacı; çocuklarımızın boşlukta kalmaması, suça sürüklenmemesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerle tek bir çocuğu dahi geride bırakmamaktır"

20 BİN ÖĞRENCİNİN YEMEK İHTİYACI KARŞILANACAK

Vali Gül, ikili eğitim oranının düşmesiyle birlikte öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzadığını, bunun da öğle yemeği ihtiyacını zorunlu kıldığını vurguladı. Hedeflenen projenin 100 bin öğrenciyi kapsayacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "Şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve liderliğinde sağlanan kaynaklarla, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda ikili eğitim oranını yüzde 26 seviyelerine kadar düşürmüş bulunuyoruz. Amacımız bu oranı tamamen sıfırlamaktır. İkili eğitimin yüzde 26 seviyelerine düşmesi, çocuklarımızın okulda daha fazla vakit geçirmesi anlamına geliyor. Bu durum, öğrencilerin öğle saatlerinde de okulda kalmasını gerekli kılıyor. Bu çerçevede, dezavantajlı çocuklarımıza yönelik yemek desteği gündemimize alındı. Yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin yüzde 4'üne yakınını kapsayacak şekilde, 100 bin çocuğumuza sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 20 bin öğrencinin yemek ihtiyacı İstanbul Valiliği tarafından karşılanacak. 80 bin çocuğumuzun yemek ihtiyacını ise Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, hayırseverlerimiz, kurumsal firmalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte karşılamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu adımları attığımızda, çocuklarımızın önünde sorun olarak görülen bu mesele İstanbul'unda gündem olmaktan çıkacaktır."

Desteğin nasıl sağlanacağı ve hak sahiplerinin nasıl belirleneceği konusuna da açıklık getiren Gül, sürecin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden şeffaf bir şekilde yürütüleceğini söyledi. Ailelerin gelir durumlarının kayıt altında olduğunu hatırlatan Gül, şunları kaydetti: "Peki, dezavantajlı çocuklarımızı nasıl tespit edeceğiz? Her ilçemizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız bulunuyor. Bu vakıflar aracılığıyla ailelerin tüm gelir durumları kayıt altında. Dolayısıyla, şeffaf ve objektif kriterlere dayalı bir tespit sistemiz var. Çocuklarımıza bir kart verilecek. Öğrencilerimizin hesaplarına aylık 2 bin lira yatırılacak."

Projenin sadece beslenme değil, aynı zamanda eğitimde sürekliliği sağlama amacı taşıdığını belirten Vali Gül, sistemin öğrencileri rencide etmeden işleyeceğinin altını çizdi. Kartlara yüklenecek bakiyelerin sadece okul kantinlerinde geçerli olacağını aktaran Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu destek yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabilecek. Çünkü temel hedefimiz, çocuklarımızın okula devamını sağlamak, okul saatleri içerisinde dışarıda bulunmalarını önlemek ve her bir çocuğumuzun okul ortamında sıcak yemek yiyebilmesini temin etmektir. Kantinlerimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çocuklarımıza verilen kartlara bakiye yüklenecek. Böylece hiçbir çocuğumuzu rencide etmeden, çocuklar yemeğe ulaşabilecekler. Bu uygulamanın birkaç önemli ve pratik faydası bulunuyor. En temel fayda; ekonomik nedenlerle varsa okula gitmeyen ya da gitmek istemeyen çocuklarımızın yemek sorununu ortadan kaldırmak. Böylece İstanbul'da devamsızlığın gündemimizden çıkmasını hedefliyoruz."

FAST FOOD ALIŞKANLIĞININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Projenin temel hedefinin çocukları hazır gıdalardan uzaklaştırmak olduğunu belirten Gül, obeziteyle mücadelenin önemine vurgu yaptı. İstanbul'daki öğrenci sayısının büyüklüğüne dikkat çeken ve en küçük bir ihmalin bile binlerce çocuğu etkileyebileceğini söyleyen Vali Gül, konuyla ilgili şunları söyledi: "2 milyon 800 bin öğrencimizden bırakın yüzde birini, binde birini dahi gözden kaçırmamız 2 bin 800 çocuğumuzun risk altında kalması anlamına gelir. Bu çocuklarımızdan herhangi birinin başına olumsuz bir durum gelmesi, İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde hepimizi hem vicdanen hem de hukuken rahatsız eder. İşte bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun yanı sıra, çocuklarımıza sıcak yemek sunarak fast food alışkanlığını azaltmayı ve bu yolla obeziteyle mücadeleye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Vali Gül konuşmasında, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen diğer sosyal sorumluluk çalışmalarını da hatırlattı. Gül; "Türkiye Yüzyılı Çocukları", "Kardeş Aile" ve "İstanbul Valiliği Ödev Evi" projelerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Program, konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Düzenlenen etkinliğe 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, çeşitli protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.