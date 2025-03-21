Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak?

İstanbul Valiliği, 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar belirlendi. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 1

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile şehir genelinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 2

Açıklamaya göre, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten, 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 3

Trafik akışının aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergahlar da belirlendi. İstanbul genelinde trafiğe kapatılacak yollar ve bu sürede kullanılabilecek alternatif güzergahlar şu şekilde:

 

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 4

Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ana cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak.

 Fevzipaşa Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 5

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

Vezneciler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 6

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

Atatürk Bulvarı ve bağlantılı tüm yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya - Sirkeci arası) ve bağlantılı tüm yollar

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 7

Reşadiye Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı tüm yollar

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 8

Galata Köprüsü ve bağlantılı tüm yollar

Atatürk Köprüsü ve bağlantılı tüm yollar

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Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak? - Resim: 9

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği, trafik akışının sağlanabilmesi için sürücülere şu yolları kullanmalarını tavsiye etti:

10. Yıl Caddesi
 Namık Kemal Caddesi
 Sahil Kennedy Caddesi
 E-5 D100 Karayolu

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