Valilik duyurdu! İstanbul’da trafik kısıtlaması! Hangi yollar kapanacak?
İstanbul Valiliği, 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar belirlendi. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile şehir genelinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten, 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafik akışının aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergahlar da belirlendi. İstanbul genelinde trafiğe kapatılacak yollar ve bu sürede kullanılabilecek alternatif güzergahlar şu şekilde:
Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ana cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak.
Fevzipaşa Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Vezneciler Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Atatürk Bulvarı ve bağlantılı tüm yollar
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya - Sirkeci arası) ve bağlantılı tüm yollar
Reşadiye Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
Galata Köprüsü ve bağlantılı tüm yollar
Atatürk Köprüsü ve bağlantılı tüm yollar
İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği, trafik akışının sağlanabilmesi için sürücülere şu yolları kullanmalarını tavsiye etti:
10. Yıl Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi
E-5 D100 Karayolu