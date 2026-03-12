Valilik duyurdu: Kantin kart yardımı başlıyor

İstanbul Valiliği, yetim ailelerin çocuklarına yönelik "Gönülden Bir Öğün Kartı" projesini hayata geçirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programında, çocuklara yönelik önemli bir sosyal destek projesi açıklandı.

"GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTI" GELİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, ilk kez bu yıl uygulamaya koyacakları kantin yardımına dair detayları paylaştı. Sosyal devlet sorumluluğu çerçevesinde başlatılan projeyi "Gönülden Bir Öğün Kartı" olarak adlandıran Gül, şu açıklamada bulundu:

"Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz."

KİRA DESTEĞİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Program kapsamında sadece eğitim desteklerine değil, barınma yardımlarına da değinen Vali Gül, ailelerin yükünü hafifletmek adına kira yardımlarının devam edeceğini belirtti. Gül, "20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz" diyerek devletin vatandaşın yanındaki kararlı duruşunu vurguladı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VURGUSU

Taşyapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Vali Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı’nın Valiliğe bağlı bir kuruluş olduğunu hatırlatarak; yetim çocuklar ve ailelerine yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

