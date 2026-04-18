Valilik duyurdu: Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 19 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek olan "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" sebebiyle şehir içi trafiğinde düzenlemeye gidiliyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada maraton süresince trafiğe kapatılacak yollar, kapatılma saatleri ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada bu akşam saat 21.00 itibariyle belirtilen kapanacak yollar üzerinde parklanmış araçların da kaldırılacağı bildirildi.

İşte trafiğe kapanacak yollar:

(02.00- PROGRAM BİTİMİ)

Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı Mevkileri Arası),

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant

(04.00 -PROGRAM BİTİMİ)

Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü,

Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,

Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,

Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,

Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,

Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

ALTERNATİF YOLLAR

Atatürk Bulvarı,

Avrasya Tüneli Transit Yol,

Atatürk Köprüsü,

Haliç Köprüsü,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

D 100 Kuzey Güney Yol,

Türkeli Caddesi,

Aksaray Caddesi,

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,

Onuncu Yıl Caddesi,

Küçük Langa Aralığı Caddesi,

Tersane Caddesi,

Necatibey Caddesi,

Kemeraltı Caddesi,

Refik Saydam Caddesi,

Unkapanı Köprüsü.

