Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sel uyarısı da yapıldı. Dört merkez ilçede okullarda son iki ders tatil edildi. Peki Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.



ADANA HAVA DURUMU



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge geneli çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.



Yağışların Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2); Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgarın iç kesimlerde kuzeydoğu-doğu, kıyı kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Kıyı kesimlerde yer yer fırtınamsı rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.



Yapılan kuvvetli yağış uyarısında, "Yağışların Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2); Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki yoğun yağış nedeniyle dört merkez ilçede son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurdu.



İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yoğun yağış nedeniyle öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.



Akpınar, yağışlar nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde ikili eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edildiğini bildirdi.



Peki Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi?



Adana'da 5 Ocak 2018 Perşembe günü (yarın) okullar tatil mi sorusuna cevap olacak herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr