Valilikten tüm kurumlara yazı: Haşereyle mücadele kesintisiz sürecek

İstanbul Valiliği, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren karasinek, sivrisinek, kene ve diğer zararlı haşerelerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla geniş çaplı bir mücadele başlattı. Vali Davut Gül'ün imzasıyla, büyükşehir belediyesi ve ilgili il müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarına "Vektör ve Diğer Zararlı Haşerelerle Mücadele" konulu resmi bir talimat gönderildi.

Gönderilen yazının muhatapları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yer alıyor. Valilik, haşere popülasyonuna karşı yürütülecek etkin ve sürdürülebilir mücadelenin yasal çerçevesini de ilgili kanunlara dayandırdı. Tedbirlerin; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ MÜCADELE VE LARVA DÖNEMİNE DİKKAT

Valilik yazısında, alınması gereken önlemler detaylandırılırken, mücadelenin sürekliliğine ve kullanılacak ilaçların niteliğine dikkat çekilerek kurumlara şu talimatlar verildi:

"Bu kapsamda, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşerelere karşı yürütülecek mücadele faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülmesi, mücadelede insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması sağlanacaktır. ­Vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması hususlarına riayet edilecektir."

PLAJLAR, METRUK YAPILAR VE İNŞAAT ALANLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Belirlenen tedbirler sadece yeşil alanlar ve atık toplama merkezleriyle sınırlı tutulmadı. Sahil şeridi ve plajlarda haşere üremesine zemin hazırlayan yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyının atıklardan arındırılması istendi. Duş, tuvalet ve benzeri sosyal donatı alanlarının temizliğine özen gösterilerek buralarda da gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılacağı belirtildi. Yazıda, bu alanların yanı sıra risk taşıyan diğer kapalı ve atıl bölgeler için de, "­İnşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar, hayvan barınakları ve benzeri alanlarda vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluşması engellenerek gerekli ilaçlama faaliyetleri yapılacaktır." denildi.

Valilik, sürecin kaymakamlıkların koordinasyonunda belediye başkanlıkları ve ilgili kurumlarca hassasiyetle yürütülmesini talep ediyor. Uygulamada aksaklık yaşanmaması konusunda net bir uyarı barındıran yazının sonuç bölümünde ise yaptırımlar hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtilen tedbirler doğrultusunda kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, belediye başkanlıkları ve ilgili kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim."