Valiz içerisinde uyuşturucuyu sakladı!

Osmaniye'de durdurulan TIR'da valiz içerisinde 21 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sude İnak Sude İnak
Valiz içerisinde uyuşturucuyu sakladı!
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Osmaniye’de durdurulan TIR'da narkotik köpek Pars ile birlikte yapılan aramada, valiz içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Bedevi D. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Bu çerçevede oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpek Pars ile birlikte yapılan aramada, çekicide gizlenmiş şekilde bulunan valiz içerisinde 21 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Bedevi D. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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