Valizlerden 70 milyon liralık uyuşturucu çıktı! Antalya Havalimanı’nda operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Antalya Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, iki şahsın valizlerinde toplam 18 kilogram 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 70 milyon 955 bin lira olduğu belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valizlerden 70 milyon liralık uyuşturucu çıktı! Antalya Havalimanı’nda operasyon
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerine, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 18 kilogram 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

VALİZLERDEKİ PET ŞİŞELERDE 6,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde, pet şişelere konulmuş vaziyette bulunan, daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram gelen ve renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

KIYAFETLERE EMDİRİLMİŞ 12,3 KİLO DAHA BULUNDU

Yapılan kontrollerin devamında, muhtelif kıyafetlere/eşyalara emdirildiği düşünülen, daralı ağırlığı 12 kilogram 350 gram gelen ve likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 18 kilogram 921 gram ve 70 milyon 955 bin lira değerinde likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Şahıslar hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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