Valizlerin gizli bölmelerine saklamışlardı... Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerinin dikkati sayesinde kilolarca uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 kişi kıskıvrak yakalandı. İşte Başkent'teki operasyonun tüm detayları...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Valizlerin gizli bölmelerine saklamışlardı... Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstihbari bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, takibe alınan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan aramalarda valizlerin içerisine ustalıkla gizlenmiş tam 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ" SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Narkotik şubenin uyuşturucu trafiğini kesmeye yönelik operasyonlarının Başkent genelinde artarak devam edeceği vurgulandı.

Bahis oynamadığını iddia etti! Kütahyalı: "Paranın kimden geldiğine bakmadım"Bahis oynamadığını iddia etti! Kütahyalı: "Paranın kimden geldiğine bakmadım"Gündem
DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"Dünya
Katil İsrail, Lübnan'da ateşkesi hiçe saymaya devam ediyorKatil İsrail, Lübnan'da ateşkesi hiçe saymaya devam ediyorDünya
uyuşturucu operasyonu narkotik operasyon
Günün Manşetleri
DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"
Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası!
İran - ABD arasında müzakere krizi!
Rasim Ozan Kütahyalı: Operasyon yerinde bir karar
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest
Uluslararası suç örgütü yöneticisi yakalandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara darbe!
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
Çok Okunanlar
Meteorolojik uyarı: Yarın sağanak yağış 51 ili vuracak! İşte o iller Meteorolojik uyarı: Yarın sağanak yağış 51 ili vuracak! İşte o iller
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Paranız kuruşu kuruşuna iade edilecek! "12 Saat" dönemi başladı Paranız kuruşu kuruşuna iade edilecek! "12 Saat" dönemi başladı
Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı!
Pazartesi günü büyük elektrik kesintisi! 18 Mayıs 2026 elektrik kesintileri Pazartesi günü büyük elektrik kesintisi! 18 Mayıs 2026 elektrik kesintileri