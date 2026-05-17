Valizlerin gizli bölmelerine saklamışlardı... Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstihbari bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, takibe alınan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan aramalarda valizlerin içerisine ustalıkla gizlenmiş tam 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ" SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Narkotik şubenin uyuşturucu trafiğini kesmeye yönelik operasyonlarının Başkent genelinde artarak devam edeceği vurgulandı.