Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise 18 Haziran'da Gevaş ilçesinde güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmalar yapıldığı bildirildi.



Söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesine bağlı Işınlı Mahallesi kırsalında tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonu'nda söz konusu 2 terörist silahları ile (2 AK-47 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir."



ulusal.com.tr



