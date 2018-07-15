Trabzon'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terösitlerden birinin kırmızı listede aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır olduğu öğrenildi. Van'da da eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı öldürüldü.

Trabzon ve Van'da güvenlik güçleri, terör örgütüne ağır kayıp verdirdi. Eylem hazırlığındaki örgüt mensupları da kırmızı listedeki PKK'lı da öldürüldü.Giresun- Gümüşhane- Trabzon üçgeninde tespit edilen teröristler için operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri, gece saat 02.30 sıralarında Gümüşhane'nin Sarıtaş Yaylası kırsalında teröristlerle temas sağladı.Çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O teröristlerden biri 'Kırmızı' kategoride yer alan örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'dı.Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerin Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıyı düzenleyen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.Bir operasyon da Van'da düzenlendi. Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere operasyon yapıldı.Ev ablukaya alındı. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu 3 polis de yaralandı.PKK'lılara yardım ve yataklık yapan 6 kişi de gözaltına alındı.