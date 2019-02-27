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Van'da araziye gömülü 12 tüp bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş 12 tüp ele geçirildi

Van'da araziye gömülü 12 tüp bulundu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi.

Tüpler, olay yerinde imha edildi.

Bölgede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülecek.

Kaynak: AA
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