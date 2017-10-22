Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, bir askerin şehit olduğu, 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, aynı çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Van Başkale'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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