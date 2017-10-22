Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu

Van'da bir asker şehit

Van Başkale'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da bir asker şehit

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, bir askerin şehit olduğu, 2 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, aynı çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Irak ordusunun konuşlanacağı bölge belli oldu
Sonraki Haber
Sınır hattına üç koridor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.