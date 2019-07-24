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Van'da biri Gri listede aranan 2 PKK'lı teslim oldu

Terör operasyonları başarıyla sürerken Van'da biri Gri listede aranan 2 PKK'lı teslim oldu. Bitlis'te ise 4 terörist öldürüldü.

Van'da biri Gri listede aranan 2 PKK'lı teslim oldu

Van'da teslim olan PKK'lılarla ilgili Valilik açıklama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lıların aileleri ile görüşerek, çocuklarının teslim olmaları için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, biri gri listede olan 2 PKK'lı ikna sonucu teslim oldu. PKK'lılar, Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak,  İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyonların sürdüğü noktalardan biri de Bitlis. Merkez ilçe kırsalına hava destekli operasyon yapıldı.

4 PKK'lı silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #van
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