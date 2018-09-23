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Van'da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Van'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:55'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.0 Km olarak kaydedildi.

Yaşanan deprem İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 17:55'de meydana geldi. Merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği 21.81 km olarak kayıtlara geçti.

Etiketler; #van #deprem
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