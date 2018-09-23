Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:55'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.0 Km olarak kaydedildi.
Yaşanan deprem İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 17:55'de meydana geldi. Merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği 21.81 km olarak kayıtlara geçti.
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van Tuşba'da saat 17:55'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliği 5.0 Km olarak kaydedildi.