Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte FETÖ/PDY'nin yeni yapılanma içerisinde olduğu ve örgütsel faaliyetlerin devamı için esnafla toplantı yapılacağının tespiti üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"05 Ocak'ta KOM ekiplerince 8 hedef şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda A.Y, N.S.Y, S.D, Z.D, M.D, B.S, C.G. ve M.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içerisinde 20 bin Amerikan doları, 12 bin lira, dijital materyaller içerisinde bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirildi."



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.