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Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı var

Van'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı var

Van'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK-KCK-PYD-YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat’ta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonu protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlanan 20 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şahıs yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda molotof yapımında kullanılacak 5 bidon benzin, kuru sıkı tabanca, 27 fişek, 50 bin lira, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #van #terör #pkk #kck
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