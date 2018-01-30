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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı var

Van kent merkezinde "Zeytin Dalı Harekatı" bahane edilerek düzenlenebilecek saldırıların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı var

Van'da, "Zeytin Dalı Harekatı" bahane edilerek düzenlenebilecek saldırıların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatı bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konulmuştur."


Kaynak: AA
Etiketler; #van #zeytin dalı harekatı #terör #gözaltı
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