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Van'da terör operasyonu: Araziye gömülü 12 tüp bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırı için hazırlanan 12 tüp ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu: Araziye gömülü 12 tüp bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi.

Tüpler, olay yerinde imha edildi.

Bölgede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #terör #tüp #arazi
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