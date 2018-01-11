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Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

- Edremit ilçesinde 5 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 5 kilo 160 gram metamfetamin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları D.K'nın kullandığı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin istetme lastiği içine gizlenmiş 10 paket halinde 5 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü D.K ve araçtaki T.U. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu operasyonu #metemfetamin #Edremit
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