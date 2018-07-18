Van'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.



Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.



KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan özel harekat polisi Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Altun'un şehit haberi, memleketi Kahramanmaraş'ı yasa boğdu.



Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'nın hücre evine geçen pazar günü özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. 'Teslim ol' çağrılarına teröristler polislerin üzerine el bombası ve ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, el bombasının patlaması sonucu 3 polis yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Altun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Kahramanmaraşlı bekar Ahmet Altun'un şehadet haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merkez Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi'nde yaşayan Elif ile Osman Altun çiftinin çocuğu Ahmet Altun'un 2 yıl önce polis olduğu ve 7 ay önce de Van'a tayin olduğu öğrenildi.



Şehadeti ile ailesini ve yakınlarını yasa boğan Ahmet Altun'un cenazesi, işlemlerinin ardından getirileceği baba ocağında düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak.