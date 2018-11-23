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Van'dan acı haber: Teğmen Muhammed Can Sevim şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir teğmen şehit oldu.

Van'dan acı haber: Teğmen Muhammed Can Sevim şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Teğmen Muhammed Can Sevim, şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ilçede dün gece Piyade Hudut Birliği'nde görevli Teğmen Sevim'in içerisinde bulunduğu zırhlı araç, devrildi. Kazada, Teğmen Sevim şehit oldu.

Şehidin cenazesi Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanacak.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Van’da, 22 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen bir araç kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #muhammed can sevim #şehit #acı haber #van
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