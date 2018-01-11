Terör örgütü IŞİD'e yönelik Van merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017'de Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 9 ve Mardin'de bir olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Açıklamada, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı, 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.