Van'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Van ilimizde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin merkezi Van'ın Saray mevkii. İşte ayrıntılar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremleri sosyal meyda hesabından duyuruyor. AFAD Van'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Van'ın Saray mevkii olduğu ve 7 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak ölçüldü...
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