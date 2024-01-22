Van'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremleri sosyal meyda hesabından duyuruyor. AFAD Van'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Van'ın Saray mevkii olduğu ve 7 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak ölçüldü...