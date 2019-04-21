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Van'da deprem (21 Nisan 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van'ın Tusba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da deprem (21 Nisan 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20:00'da Van'ın Tusba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #van #deprem
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