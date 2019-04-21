Van'ın Tusba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20:00'da Van'ın Tusba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr