Van’da deprem paniği! Uzman isimden açıklama geldi: Daha büyük bir deprem olur mu?

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler bölgedeki sismik hareketliliğe çevrilirken, Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Van'da 7 Aralık akşamı yerel saatle 22:17'de bir deprem kaydedildi.

Merkez üssü Tuşba ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Bu sarsıntının, yerin 6,11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

Meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından AFAD yetkilileri, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşanan sarsıntının ardından NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Tüysüz, tüm bölgenin bir sıkışma altında bulunduğunu belirterek, bu son sarsıntının, 2011 Van ve 2023 depremlerinin etkisiyle sıkıştırdığı bir alanda meydana geldiğini ifade etti. Tüysüz, depremin büyük olasılıkla “sıkıştırmalı bir fayın” hareketiyle ortaya çıktığına işaret etti.

'DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM'

Prof. Dr. Okan Tüysüz, en çok merak edilen, "Daha büyük bir deprem olur mu?" sorusunu da yanıtladı.

Jeolog, 4 büyüklüğüne kadar varan artçı sarsıntıların yaşanmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Ancak Tüysüz, fay hattının yapısına ilişkin beklentisini net bir şekilde ortaya koyarak, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Bu bölgede (kuzeyde) çok büyük bir deprem yaratacak fay yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

Sarsıntının neden geniş bir alanda güçlü hissedildiğine de değinen Prof. Tüysüz, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle, geniş bir alanda kuvvetli hissedilebileceğini sözlerine ekledi.

