Van’da deprem paniği! Uzman isimden açıklama geldi: Daha büyük bir deprem olur mu?

Jeolog, 4 büyüklüğüne kadar varan artçı sarsıntıların yaşanmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Ancak Tüysüz, fay hattının yapısına ilişkin beklentisini net bir şekilde ortaya koyarak, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Bu bölgede (kuzeyde) çok büyük bir deprem yaratacak fay yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.