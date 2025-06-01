Van'da dev kaçakçılık operasyonu: 243 şüpheli yakalandı

Van’da jandarma ekipleri, Mayıs ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 203 ayrı operasyonda 243 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda sigaradan çaya, elektronik eşyadan tekstil ürünlerine kadar tonlarca kaçak malzeme ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Van'da dev kaçakçılık operasyonu: 243 şüpheli yakalandı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarla adeta suç örgütlerine darbe indirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde toplam 203 operasyon düzenlenirken, 243 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN ENVANTERİ ŞAŞIRTTI

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler kaçakçılığın geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarma ekiplerinin el koyduğu kaçak ürünler arasında 31.259 adet kaçak sigara, 23 elektronik sigara, 1.530 litre kaçak akaryakıt, 1.565 kilogram çay, 690 kilogram fıstık, 295 kilogram pirinç, 145 kilogram şeker, 5 kilogram nargile tütünü, 2 litre kaçak alkol, 8 cep telefonu, 9 sim kart,
1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 2 dedektör, 15 hasır halı, 219 masa örtüsü, 60 çanta, 103 tişört, 124 ayakkabı, 1065 eşarp, 30 gömlek, 25 yelek, 20 pantolon, senet, 1319 tabak, 35 termos, 33 çaydanlık, 26 el feneri, 42 oyuncak, 1 su pompası yer aldı.

Gözaltına alınan 243 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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