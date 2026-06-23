Van'da devriye aracına çarptılar! 1 Jandarma personeli şehit, 5 yaralı

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, vatan görevini yürüten bir jandarma personelimiz şehit düşerken, 3'ü asker olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın neden olduğu kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Van'da devriye aracına çarptılar! 1 Jandarma personeli şehit, 5 yaralı
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Kaza, sabahın ilk saatlerinde Van ile Erciş ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Kozluca Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla seyir halinde devriye görevi yürüten askeri jandarma aracına, aynı istikamette arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç hızla çarptı.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, maalesef 1 jandarma personelimizin olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 3'ü jandarma personeli toplam 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit düşen kahraman jandarma personelimizin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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