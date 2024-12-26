Van’da kaybolan Rojin’in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasının görüldüğü adliye önüne gelen acılı baba, kızının davasında adalet arayışını sürdürdü.

“Ben daha önce de buraya geldim ama hiçbir destek görmedim” diyen Kabaiş, “Kimse gözünü açmadı, bana bakmadı. Çok kişiye yalvardım, yakardım. ‘Rojin’e sahip çıkın, bize destek olun’ dedim. Ama hiçbir yardım eli uzanmadı. Kızımın başına gelenlerin aydınlatılmasını istiyorum. Rojin’in kaybolduğu gün beyaz bir aracın görüldüğünü öğrendik. Ancak kimse konuşmuyor, kapılar açılmıyor. Molla Kasım ve Bardakçı köyü sakinlerine sesleniyorum: Lütfen bildiklerinizi anlatın” dedi.

“Rojin’in Üzerinde İki Farklı DNA Tespit Edildi”

Kızının ölümüne ilişkin önemli detaylara da değinen Kabaiş, “Rojin’in üzerinde iki farklı erkek DNA’sı bulundu. Boğazında darp izleri ve çatlaklık tespit edildi. Bu, birilerinin ona zarar verdiğini açıkça gösteriyor. Ancak ölüm sebebini bilmek ve bunu aydınlatmak için devletimizin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin imkanlarıyla olayın aydınlatılabileceğini söyleyen baba Kabaiş, “Telefon sinyalleri ve bölgedeki kameralar incelenirse, olay günü neler yaşandığı ortaya çıkar. Devlet yetkililerinden bu konuda yardım bekliyoruz. Rojin’in başına ne geldiğini bilmek bizim hakkımız. Ölüm hepimizin kaderi, ama bu şekilde bir kayıp insanın yüreğine ağır geliyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.