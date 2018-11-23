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Van'dan acı haber: Teğmen Muhammed Can Sevim şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir teğmen şehit oldu.

Van'dan acı haber: Teğmen Muhammed Can Sevim şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Teğmen Muhammed Can Sevim, şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ilçede dün gece Piyade Hudut Birliği'nde görevli Teğmen Sevim'in içerisinde bulunduğu zırhlı araç, devrildi. Kazada, Teğmen Sevim şehit oldu.

Şehidin cenazesi Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #acı haber #şehit #muhammed can sevim
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