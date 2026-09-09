"Vanlı Kara Haydar" tutuklandı! Kilolarca altın takılan düğünün ardından skandal "16 yaş" iddiası patlak verdi

Tutuklama kararının ardından Tançalan’ın geçmişine yönelik skandal bir iddia ortaya atıldı. Tançalan’ın, şu anki eşi Çağla Öz henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiyken okulunun önüne giderek kendisini takıntı haline getirdiği ve ailenin o dönem polise şikayette bulunduğu öne sürüldü.

KARA PARA AKLAMA SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sosyal medya platformlarındaki lüks harcamaları ve kaynağı belirsiz servet paylaşımları üzerine adli makamlar düğmeye bastı:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi ile mali suçlar kapsamında başlatılan soruşturma doğrultusunda Tançalan gece saatlerinde gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Tançalan, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İLK EŞİYLE EVLİYKEN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TAKINTI YAPTI İDDİASI

Tutuklama kararının ardından Tançalan ve eşi Çağla Öz’ün geçmişine dair çarpıcı detaylar kamuoyuna yansıdı:

İddialara göre Tançalan, 31 yaşındayken ve henüz ilk eşiyle evliliği sürerken, o dönem 16 yaşında olan lise öğrencisi Çağla Öz'ü takıntı haline getirdi.

Genç kızın okuduğu lisenin önüne her gün giderek rahatsızlık verdiği öne sürülen Tançalan hakkında Öz'ün ailesinin karakola giderek resmi şikayette bulunduğu iddia edildi.

Çağla Öz'ün daha sonra başka biriyle evlendiği, bu evliliğin boşanmayla sonuçlanmasının ardından Tançalan'ın yeniden ortaya çıkarak genç kadının peşine düştüğü öne sürüldü.

İkilinin yaklaşık 5 yıl önce resmi nikah kıydığı, kamuoyunun tepkisini çeken şatafatlı ve altın dolu düğünü ise yakın zamanda gerçekleştirdikleri aktarıldı.