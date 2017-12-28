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Vapur sefer sayılarında değişiklik

İDO'nun iç hat seferlerinin 2 Ocak 2018'den itibaren yeniden düzenlendiği, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer, Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacağı bildirildi

Vapur sefer sayılarında değişiklik

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), iç hat seferlerini yeniden düzenledi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin stratejisi gereği seferlerin gelen yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre şekillendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla iç hat seferlerin yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Diğer tüm hatlardaki seferlerimiz, misafirlerimiz için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Seferlerle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.ido.com.tr" adresinden ulaşılabilir.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido #vapur
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