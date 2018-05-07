İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.
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